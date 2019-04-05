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  4. 05 Nisan 2019 22:39

Batman'da taciz şüphelisine linç girişimi

Batman'da okul çıkışında öğrencileri taciz eden kişi mahalleli tarafından linç edilmek istendi.

Batman'da taciz şüphelisine linç girişimi
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Batman'da, iddiaya göre okul çıkışında öğrencileri taciz eden kişi, otomobilinde mahalle sakinleri tarafından linç edilmek istendi. Taciz şüphelisi, öfkeli kalabalığın elinden olay yerine gelen polis tarafından kurtarılarak gözaltına alındı.

[Haber görseli]Güneykent Mahallesi'ndeki Karatay İlkokulu'nda okuyan bazı öğrencilerin ders çıkışında okulun önünde bekleyen kişi tarafından taciz edildiği iddia edildi.

Olayı duyan mahalle sakinleri, okulun önüne gelerek taciz şüphelisinin içinde bulunduğu otomobile saldırdı.

Otomobilin camları kırılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, mahalle sakinlerini güçlükle sakinleştirirken, saldırıya uğrayan taciz şüphelisi ise gözaltına alındı.

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