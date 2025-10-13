  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Bayğaralar çetesine büyük operasyon: 100'den fazla gözaltı var

Bayğaralar çetesine büyük operasyon: 100'den fazla gözaltı var

Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 10 ilde ''Bayğaralar'' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda 106 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana Emniyet Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonu, sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; elebaşılığını yurt dışında firari R.B.'nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik 10 aydır devam eden çalışmaların ardından operasyon düzenlendi. Adana merkezli İzmir, Antalya, İstanbul, Trabzon, Van, Kilis, Bitlis, Ankara ve Kocaeli olmak üzere 10 ilde 403 adrese yönelik 800 ekip ve 2 bin personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 106 şüpheli yakalandı. Aramalarda 4 el yapımı patlayıcı, 27 ruhsatsız tabanca, 3 AK-47 tüfeği, 2 otomatik tabanca, 38 bin 915 uyuşturucu hap ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler haklarında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Uyuşturucu madde ticareti yapma', 'Silahlı tehdit', 'Mala zarar verme', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', '6136 Sayılı Kanuna muhalefet', 'Nitelikli yağma', 'Haraç' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçları olmak üzere toplam 54 ayrı olaydan adli işlem başlatıldı. 

DHA

text-ad
Etiketler Bayğaralar suç örgütü gözaltı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Partili Özlem Zengin'in canlı yayındaki zor anları tartışma konusu oldu AK Partili Özlem Zengin'in canlı yayındaki zor anları tartışma konusu oldu Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elendi, Oktay Kaynarca'nın bakışları her şeyi özetledi Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elendi, Oktay Kaynarca'nın bakışları her şeyi özetledi Sergen Yalçın'ın aracında görüntülenen güzel voleybolcudan dikkat çeken paylaşım Sergen Yalçın'ın aracında görüntülenen güzel voleybolcudan dikkat çeken paylaşım 25 ilde dev operasyon: Gayrimenkul ve soğuk cüzdanlara da el konuldu 25 ilde dev operasyon: Gayrimenkul ve soğuk cüzdanlara da el konuldu İki otobüs firması arasında şehirler arası husumette kan aktı! İki otobüs firması arasında şehirler arası husumette kan aktı! Trump'ın kararı piyasaları yaktı: Altının tepkisi çok sert oldu! Trump'ın kararı piyasaları yaktı: Altının tepkisi çok sert oldu! Yabancıların konut hücumu sürüyor: Bu ilimizde her 6 konuttan 1'ini yabancılara satıldı! Yabancıların konut hücumu sürüyor: Bu ilimizde her 6 konuttan 1'ini yabancılara satıldı! İstanbul'da ağızlıksız pitbull dehşeti kamerada: Sahibine saldırdı, mahalle karıştı! İstanbul'da ağızlıksız pitbull dehşeti kamerada: Sahibine saldırdı, mahalle karıştı! Maaşlara yüzde 25 hacize de zam geldi: Artık maaşın yüzde 60’ına haciz gelebilir! Maaşlara yüzde 25 hacize de zam geldi: Artık maaşın yüzde 60’ına haciz gelebilir! Wanda Nara'nın gizemli yeni sevgilisi sonunda ortaya çıktı! Wanda Nara'nın gizemli yeni sevgilisi sonunda ortaya çıktı!
Vatandaş nereye yatırım yapacağını şaşırırken Mahfi Eğilmez yatırımdaki güvenli limanları açıkladı Vatandaş nereye yatırım yapacağını şaşırırken Mahfi Eğilmez yatırımdaki güvenli limanları açıkladı İşte onbinlerce Filistinli'nin geri döndüğü Gazze'nin yürekleri parçalayan son hali! İşte onbinlerce Filistinli'nin geri döndüğü Gazze'nin yürekleri parçalayan son hali! Küçük yatırımların bir bileni Mert Başaran'dan altın yatırımı için ezber bozan açıklama Küçük yatırımların bir bileni Mert Başaran'dan altın yatırımı için ezber bozan açıklama Sular 3 kilometre birden çekildi; Van Gölü'nün şekli değişti! Sular 3 kilometre birden çekildi; Van Gölü'nün şekli değişti! Bakanlık'tan Mehmet Şimşek iddiasına jet yalanlama! Bakanlık'tan Mehmet Şimşek iddiasına jet yalanlama! Yakıtına, türüne, vitesine göre işte ikinci elde en çok ilan verilen otomobil marka ve modelleri Yakıtına, türüne, vitesine göre işte ikinci elde en çok ilan verilen otomobil marka ve modelleri Yılların yaşlandıramadığı 64 yaşındaki güzel oyuncu güzellik sırrını açıkladı Yılların yaşlandıramadığı 64 yaşındaki güzel oyuncu güzellik sırrını açıkladı Esnafın canına ''tak'' etti! ''Devletimiz bu işe artık el atsın!'' Esnafın canına ''tak'' etti! ''Devletimiz bu işe artık el atsın!'' Kış hızlı geldi: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor! İşte yeni haftanın hava durumu... Kış hızlı geldi: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor! İşte yeni haftanın hava durumu... Huysuz Virjin'in 15 milyon TL'lik mirası için vasiyeti gerçekleşti Huysuz Virjin'in 15 milyon TL'lik mirası için vasiyeti gerçekleşti