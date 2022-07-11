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  4. Bayram dönüşü feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Bayram dönüşü feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Bayram dönüşü feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir mevkiinde meydana gelen kazada 3 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'de otoyoldan İzmir yönüne giden Mehmet C. (26) idaresindeki otomobil, Balıkesir Batı gişeleri mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı, ardından da karşı şeride geçerek devrildi. Kazada, araçta bulunan Tolunay A. (24), Niyazi D. (30), Berkay D. (24) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü C. ile Serhat A.'da (20) yaralandı. Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

 YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Hayatını kaybeden kişiler ise cenaze aracıyla hastane morguna götürüldü.

 TRAFİK NORMALDE DÖNDÜ
Bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, aracın kaldırılmasıyla normale döndü. Kazayı yapanların arkadaş olduğu ve Erdek'te geçirdikleri tatillerini Ayvalık'ta devam etmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Etiketler Balıkesir bariyer
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