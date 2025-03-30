Bayram günü kadın cinayeti: Üniversiteli genç kızın cansız bedeni sevgilisinin evinde bulundu
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Aydın'da 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Büşra C.'nin cansız bedeni, sevgilisi Ö.K.'ye ait evde göğsünden vurulmuş halde bulundu.
Olay, sabah saatlerinde Nazilli ilçesi 255 Sokak'ta meydana geldi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Büşra C., dün sevgilisi Ö.K.'nin evine gitti. Ö.K. ile Büşra C. arasında evde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sonrası Ö.K. evden çıktı. Bugün saat 07.00 sıralarında eve dönen Ö.K., polisi arayıp Büşra C.'i yatakta kanlar içerisinde hareketsiz bulduğunu söyledi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İncelemede, tabancayla göğsünden vurulan Büşra C.'in hayatını kaybettiği belirlendi. Büşra C.'in cenazesi otopsi için ADÜ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
DHA
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