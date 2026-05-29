  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Bayram neşesi kabusa dönüştü... Onlarca kişi dakikalarca baş aşağı mahsur kaldı

Bayram neşesi kabusa dönüştü... Onlarca kişi dakikalarca baş aşağı mahsur kaldı

Güncelleme:

İzmir'in Buca ilçesi Gölet mevkiindeki lunaparkta bayram eğlencesi kabusa dönüştü. Arızalanan adrenalin dolu oyuncaklarda onlarca vatandaş metrelerce yüksekte dakikalarca baş aşağı mahsur kaldı. Hız treninde de benzer arızanın yaşandığı ve 3 yıl önce aynı tesiste başka bir kazanın olduğu ortaya çıktı.

İzmir'in Buca ilçesinde yer alan Gölet mevkiindeki lunapark, bayram tatilini sevdikleriyle ve aileleriyle neşe içinde geçirmek isteyen vatandaşlar için adeta bir korku tüneline dönüştü.

Eğlence amacıyla akın edilen tesiste peş peşe yaşanan teknik arızalar, faciaya adeta davetiye çıkardı. Adrenalin tutkunlarının bindiği devasa oyuncak tam tur atarken havada aniden mekanik bir arıza vererek kilitlendi. Onlarca kişi, metrelerce yüksekte dakikalarca baş aşağı asılı kalarak büyük bir şok ve çaresizlik yaşadı.

Yürekleri ağza getiren bu dehşet verici bekleyiş sırasında, parktaki teknik krizler bununla da sınırlı kalmadı.

Tesisin en çok tercih edilen eğlence araçlarından biri olan hız treni (roller coaster) de eş zamanlı sayılabilecek bir teknik sorun yaşayarak raylar üzerinde aniden durdu ve içerisindeki vatandaşlar bir süre mahsur kaldı.

Hem oyuncaklarda kurtarılmayı bekleyenlerin hem de aşağıda onları çaresizce izleyen yakınlarının yaşadığı panik anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Şans eseri, tesis çalışanlarının müdahalesiyle makineler manuel olarak hareket ettirildi ve vatandaşlar burunları dahi kanamadan kurtarıldı.

Bu olay, dikkatleri aynı lunaparkın vukuatlı geçmişine çevirdi. Tesisin sicili incelendiğinde, henüz 3 yıl önce salıncak tarzı bir başka oyuncakta yaşanan arıza nedeniyle 6 kişinin ağaç dallarına çarparak yaralandığı gerçeği yeniden gün yüzüne çıktı.

 

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Çağla Şıkel'in 13 yaş küçük yeni sevgilisi ortaya çıktı
Çağla Şıkel'in 13 yaş küçük yeni sevgilisi ortaya çıktı
Yeraltı'nın Sultan'ı Sümeyye Aydoğan'ın dekolteli tatil tarzına beğeni yağdı
Yeraltı'nın Sultan'ı Sümeyye Aydoğan'ın dekolteli tatil tarzına beğeni yağdı
Yağışlar Türkiye'ye giriş yaptı; sağanak ve dolu hayatı felç etti: Araçlar yollarda mahsur kaldı
Yağışlar Türkiye'ye giriş yaptı; sağanak ve dolu hayatı felç etti: Araçlar yollarda mahsur kaldı
Yazın sessiz katilleri Türkiye'ye geri döndü! Bu illerde yaşayanlar dikkat! İşte belirtiler...
Yazın sessiz katilleri Türkiye'ye geri döndü! Bu illerde yaşayanlar dikkat! İşte belirtiler...
Özgü Kaya'dan Murat Dalkılıç ile ilgili olay olan itiraf
Özgü Kaya'dan Murat Dalkılıç ile ilgili olay olan itiraf
''Tövbe ettim'' demişti; Şeyma Subaşı bikini sözünü çabuk bozdu
''Tövbe ettim'' demişti; Şeyma Subaşı bikini sözünü çabuk bozdu
Uzman çavuşluğu bırakıp köyüne dönüp, kendi işinin patronu oldu
Uzman çavuşluğu bırakıp köyüne dönüp, kendi işinin patronu oldu
Dilan Polat'tan eşi Engin Polat ile ilgili yine skandal bir iddiası Görüntüleri paylaşıp sildi!
Dilan Polat'tan eşi Engin Polat ile ilgili yine skandal bir iddiası Görüntüleri paylaşıp sildi!
Etiketler izmir buca lunapark gölet hız treni bayram video
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Marmara Bölgesi'nin yok olma tehdidi ile karşı karşıya kalan cenneti yeniden hayata döndü Marmara Bölgesi'nin yok olma tehdidi ile karşı karşıya kalan cenneti yeniden hayata döndü Marmara Denizi'nin sürpriz misafirleri kamerada... İskelede balık ziyafeti çektiler Marmara Denizi'nin sürpriz misafirleri kamerada... İskelede balık ziyafeti çektiler Survivor'dan elenen Beyza, Sercan Yıldırım sessizliğini bozdu Survivor'dan elenen Beyza, Sercan Yıldırım sessizliğini bozdu Çatıda Kurban! Kurbanlık olarak aldığı boğayı apartmanın 6'ncı katına çıkardı! Çatıda Kurban! Kurbanlık olarak aldığı boğayı apartmanın 6'ncı katına çıkardı! Türkiye'nin zirvesindeki eşsiz güzellik dron kamerasında! Burası Nemrut... Türkiye'nin zirvesindeki eşsiz güzellik dron kamerasında! Burası Nemrut... Kazım Koyuncu'nun hayatı film oluyor... Şair Ceketli Çocuğu canlandıracak isim de belli oldu! Kazım Koyuncu'nun hayatı film oluyor... Şair Ceketli Çocuğu canlandıracak isim de belli oldu! Dilan Çiçek Deniz yeni bir aşka yelken açtı... O sürpriz isim herkesi şaşırttı Dilan Çiçek Deniz yeni bir aşka yelken açtı... O sürpriz isim herkesi şaşırttı