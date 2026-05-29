Bayram neşesi kabusa dönüştü... Onlarca kişi dakikalarca baş aşağı mahsur kaldı

İzmir'in Buca ilçesi Gölet mevkiindeki lunaparkta bayram eğlencesi kabusa dönüştü. Arızalanan adrenalin dolu oyuncaklarda onlarca vatandaş metrelerce yüksekte dakikalarca baş aşağı mahsur kaldı. Hız treninde de benzer arızanın yaşandığı ve 3 yıl önce aynı tesiste başka bir kazanın olduğu ortaya çıktı.

İzmir'in Buca ilçesinde yer alan Gölet mevkiindeki lunapark, bayram tatilini sevdikleriyle ve aileleriyle neşe içinde geçirmek isteyen vatandaşlar için adeta bir korku tüneline dönüştü.

Eğlence amacıyla akın edilen tesiste peş peşe yaşanan teknik arızalar, faciaya adeta davetiye çıkardı. Adrenalin tutkunlarının bindiği devasa oyuncak tam tur atarken havada aniden mekanik bir arıza vererek kilitlendi. Onlarca kişi, metrelerce yüksekte dakikalarca baş aşağı asılı kalarak büyük bir şok ve çaresizlik yaşadı.

Yürekleri ağza getiren bu dehşet verici bekleyiş sırasında, parktaki teknik krizler bununla da sınırlı kalmadı.

Tesisin en çok tercih edilen eğlence araçlarından biri olan hız treni (roller coaster) de eş zamanlı sayılabilecek bir teknik sorun yaşayarak raylar üzerinde aniden durdu ve içerisindeki vatandaşlar bir süre mahsur kaldı.

Hem oyuncaklarda kurtarılmayı bekleyenlerin hem de aşağıda onları çaresizce izleyen yakınlarının yaşadığı panik anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Şans eseri, tesis çalışanlarının müdahalesiyle makineler manuel olarak hareket ettirildi ve vatandaşlar burunları dahi kanamadan kurtarıldı.

Bu olay, dikkatleri aynı lunaparkın vukuatlı geçmişine çevirdi. Tesisin sicili incelendiğinde, henüz 3 yıl önce salıncak tarzı bir başka oyuncakta yaşanan arıza nedeniyle 6 kişinin ağaç dallarına çarparak yaralandığı gerçeği yeniden gün yüzüne çıktı.

