Bayram tatili yolunda kahreden kaza... Geriye sadece Asel bebek kaldı...

Karabük'te 19 Mart'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. 1 yaşındaki Asel bebek, feci kazada önce annesini ardından babasını kaybetti. Arefe günü Karabük-Yenice karayolu Deligeç Tüneli mevkisinde meydana gelen kazada E.A. (30) idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen E.B. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada Y.A. olay yerinde hayatını kaybederken sürücülerle birlikte Asel A. (1), İ.B. (1) ve A.B. (39) yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan E.A. da üç günlük yaşam mücadelesini kaybetti. İHA