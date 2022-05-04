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Bayram ziyareti cinayetle bitti! 19 yaşındaki kardeşini öldürdü

Bayram ziyareti cinayetle bitti! 19 yaşındaki kardeşini öldürdü

İzmir’in Menderes ilçesinde bayram ziyaretinde 34 yaşındaki bir kişi 19 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü.

Korkunç olay, dün saat 16.00 sıralarında, ilçeye bağlı Kasımpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. M.D. ile bayram ziyaretinde bir araya geldiği kardeşi Abdulali D. arasında iddiaya göre, borç- alacak nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.D., bıçakla kardeşine saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Abdulali D., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Abdulali D., bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. 

 

Etiketler olay yeri cinayet bayram bayramlaşma
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