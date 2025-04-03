  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Bayramda acı bilanço: Onlarca ölü, binlerce yaralı

Bayramda acı bilanço: Onlarca ölü, binlerce yaralı

Bayramda acı bilanço: Onlarca ölü, binlerce yaralı
Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 47 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 743 kişinin yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ramazan Bayramı tatilinin 5'inci günü (Çarşamba) 583 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 13 vatandaşımız hayatını kaybetti, 959 vatandaşımız ise yaralandı. 13 canımızı daha kaybettik. Bir evladın gülüşü, bir annenin duası, bir babanın bekleyişi yarım kaldı. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize hüzün karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Bayram tatilinin ilk 5 gününde (Cumartesi, pazar, pazartesi, salı ve çarşamba) maalesef 47 vatandaşımız hayatını kaybetti. 5 bin 743 vatandaşımız ise yaralandı" ifadelerini kullandı.

'535 BİN 44 ARAÇ DENETLENDİ'

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğünü aktaran Yerlikaya, "Bayram tatilinin 5'inci günü 2 Nisan 2025 Çarşamba günü trafik ekiplerimizce; 535 bin 44 araç denetlendi. 20 bin 782 araca hız ve radar işlemi, 36 bin 258 araca ise diğer işlemler yapıldı. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayramlarda yuvalarımıza ateş düşmesin. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" açıklamasında bulundu.

DHA

Etiketler Ali Yerlikaya trafik kazası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hava sıcaklıkları daha da düşecek, yağışlar da devam ediyor... Hava sıcaklıkları daha da düşecek, yağışlar da devam ediyor... Bu cami minareleri mimarisindeki sırlarıyla Türkiye'nin ''en ilginç'' ve ''en özel'' minareleri Bu cami minareleri mimarisindeki sırlarıyla Türkiye'nin ''en ilginç'' ve ''en özel'' minareleri Suç makinesine bayram dönüşü ''gel hadi polis'' gözaltısı Suç makinesine bayram dönüşü ''gel hadi polis'' gözaltısı ABD Başkanı Trump'ın gümrük tarifelerinde Türkiye ayrıntısı ABD Başkanı Trump'ın gümrük tarifelerinde Türkiye ayrıntısı Emniyet'ten Türkiye'yi ayağa kaldıran ''gözaltında cinsel saldırı'' iddiaları için ilk açıklama Emniyet'ten Türkiye'yi ayağa kaldıran ''gözaltında cinsel saldırı'' iddiaları için ilk açıklama TÜİK Mart 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK Mart 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı Halk TV'den ayrılan Kayda Geçsin ekibi kendi kanallarıyla yayında! Halk TV'den ayrılan Kayda Geçsin ekibi kendi kanallarıyla yayında! 16 yaşındaki genç kızı silahla vurup, intihar etti! 16 yaşındaki genç kızı silahla vurup, intihar etti! Enflasyon açıklandı; Nisan ayı kira zam oranı belli oldu Enflasyon açıklandı; Nisan ayı kira zam oranı belli oldu İstanbul'da gece kulübünde silahlar konuştu: Yaralılar var İstanbul'da gece kulübünde silahlar konuştu: Yaralılar var
Aybüke Pusat'ın sevgilisi de TRT dizisinden çıkarıldı Aybüke Pusat'ın sevgilisi de TRT dizisinden çıkarıldı Ekranların güzel sunucusu Ela Rümeysa Cebeci'nin tacizcisi yakalandı! Ekranların güzel sunucusu Ela Rümeysa Cebeci'nin tacizcisi yakalandı! Sokak ortasında 3 suç makinesinden genç kadına taciz! Sokak ortasında 3 suç makinesinden genç kadına taciz! Murat Ongun'un tutukluluğuna HTS kayıtlarıyla itiraz edildi Murat Ongun'un tutukluluğuna HTS kayıtlarıyla itiraz edildi Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle kupaya tutundu Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle kupaya tutundu CHP lideri Özel'den bir rest daha: ''Milletle inatlaşmak neymiş anlayacaklar!'' CHP lideri Özel'den bir rest daha: ''Milletle inatlaşmak neymiş anlayacaklar!'' Hyundai'nin yeni elektrikli spor otomobili IONIQ 6 resmen tanıtıldı Hyundai'nin yeni elektrikli spor otomobili IONIQ 6 resmen tanıtıldı TSK'dan ihracına itiraz eden Ebru Teğmen'in itiraz dilekçesinde dikkat çeken ayrıntılar! TSK'dan ihracına itiraz eden Ebru Teğmen'in itiraz dilekçesinde dikkat çeken ayrıntılar! ENAG Mart 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG Mart 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı Elektrik akımına kapılınca hayatı değişti, hem usta, hem de kendi işinin patronu oldu Elektrik akımına kapılınca hayatı değişti, hem usta, hem de kendi işinin patronu oldu