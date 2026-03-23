  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
Bayramın acı bilançosu açıklandı: 31 ölü, 4 bin 861 yaralı

Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı tatili süresince meydana gelen 2 bin 753 trafik kazasında 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 861 kişinin ise yaralandığını duyurdu. 2023 yılı verileriyle yapılan kıyaslamada ölümlü kaza sayısının %39,5 oranında azaldığı belirtildi. 

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı verilerine dayandırarak Ramazan Bayramı tatilinin trafik bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Ülke genelinde 2 bin 753 trafik kazasında 31 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 861 kişinin de yaralandı bildirildi. 

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı verilerine göre; dört günlük Ramazan Bayramı tatili süresince ülke genelinde toplam 2 bin 753 trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen kazalarda, bayram tatilinin birinci gününde 8, ikinci gününde 12, üçüncü gününde 4 ve dördüncü gününde 7 vatandaşımız olmak üzere toplam 31 vatandaşımız hayatını kaybetti. Aynı kazalarda 4 bin 861 vatandaşımız ise yaralandı" denildi.

2023 ve 2026 yıllarına ait dört günlük Ramazan Bayramı tatili trafik verilerinin karşılaştırıldığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın trafik kurallarına gösterdiği riayet ve hassasiyetin etkisiyle ölümlü kaza sayısı 38’den 23’e gerileyerek yüzde 39,5 oranında, kaza yeri can kaybı ise 44’ten 31’e düşerek yüzde 29,5 oranında azalma gösterdi. Aynı dönemde yaralanmalı kaza sayısı 3 bin 85’ten 2 bin 730’a, yaralı sayısı ise 5 bin 594’ten 4 bin 861’e gerilerken; günlük ortalama can kaybı 11’den 7,75’e düşerek yüzde 29,5 oranında azaldı. Trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik denetimler ve farkındalık çalışmaları kararlılıkla sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi. 

DHA

Etiketler ramazan bayramı trafik kazası
