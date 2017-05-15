Bebeğini terk eden anne tutuklandı

Manisa’nın Kula İlçesi’nde, yeni doğan erkek bebeğin poşet içinde sokağa terk edilmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 3 kişiden, çocuğun annesi L.A. tutuklandı.

Geçen perşembe günü saat 18.00’de, 4 Eylül Mahallesi 237 Sokak’ta işyeri bulunan Emrah Topmedir, poşet içinden bebek sesi geldiğini duydu. Poşeti kontrol eden Topmedir, bebeği fark edince durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde erkek bebeğin yeni doğduğu belirlendi. Ambulansla Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve kuvöze koyulan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu anlaşıldı. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ise olayla ilgili çalışma başlattı. Bebeğin annesi L.A. (33) ve kocası Y.A. (35) ile genç kadının ilk eşinden olan kızı T.K. (17) gözaltına alındı. Emniyletteki işlemlerinin ardındanadliyeye sevk edilen zanlılardan Y.A ve T.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, bebeğin annesi L.A. ise tutuklandı