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  4. Bebek arabası yola devrildi, facianın eşiğinden dönüldü

Bebek arabası yola devrildi, facianın eşiğinden dönüldü

Bağcılar'da bir kadın alışveriş için markette girdiği sırada içinde çocuğu olan bebek arabasını kaldırıma bırakması az kalsın faciaya sebep oluyordu.

Olay Bağcılar'ın Kirazlı Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli bir kadın, alışveriş için markete girerken 2,5 yaşındaki çocuğunun bulunduğu bebek arabasını marketin önündeki kaldırıma bıraktı. Kaldırımda duran bebek arabası bir anda hareket ederek geri geri gidip kaldırımdan yola devrildi.

Facia son anda engellendi

Bu sırada park etmek üzere kaldırım kenarına geri manevra yapan hafif ticari araç sürücüsü bebek arabasının yolda düştüğünü görerek son anda durdu. Aracın arka tekeri ile ezilmekten santimetrelerle kurtulan çocuğu gören annesi, çevredeki esnaf ve araç şoförü çocuğu bulunduğu yerden kaldırdı. Bebeğin yara almadığı olay, marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Etiketler bebek ölüm bebek arabası
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