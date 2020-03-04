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  4. 04 Mart 2020 17:28

Bebek cinayeti davasında anne babaya hapis cezası

Bursa'da 2 aylık bebeklerini öldürdükleri gerekçesiyle açılan davada anneye müebbet hapis cezası babaya ise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Bebek cinayeti davasında anne babaya hapis cezası
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Bursa'da 2 aylık bebeklerini öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan anneye müebbet, babaya ise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

1.Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Aliye Boğa (19), eşi tutuksuz sanık Şeref Boğa (34) ile avukatlar katıldı.

Savunmasını yapan Aliye Boğa, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Şeref Boğa da olay tarihinden önce bebeğinin sert bir şekilde düştüğü iddiasının doğru olmadığını öne sürerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, anne Aliye Boğa'yı "alt soydan akrabayı kasten  öldürme" suçundan müebbet, baba Şeref Boğa'yı ise "kasten öldürmenin ihmali  davranışla işlenmesi" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca,  mahkumiyet kararı kesinleşinceye kadar Şeref Boğa'ya yurt dışına çıkış yasağı  konuldu.

Olay

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, 7 Ekim 2019'da Aliye Boğa'nın, yardım istemesi üzerine sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 2 aylık kızı Sevilay Boğa müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Doktorların, bebeğin vücudunda darp izleri görüldüğünü bildirmesi  üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne tutuklanmış, baba  Şeref Boğa ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Aliye Boğa, mahkemede yaptığı savunmada, olaydan 2-3 gün önce  bebeğinin, başını çekyatın sert kısmına vurduğunu iddia etmiş, daha sonra  aralarındaki tartışma sırasında kendisine doğru hamle yapan eşinin yanlışlıkla  bebeğinin karnına yumrukla vurduğunu öne sürmüştü.

Şeref Boğa ise kızı hastaneye kaldırılırken evde olmadığını  söyleyerek, darp iddialarını reddetmiş, eşiyle tartıştıkları sırada eşinin,  kucağındaki kızıyla çekyatın üzerine düştüğünü, sürekli ağladığı için ciddi bir  durum olmadığını düşünerek o gün hastaneye götürmediklerini belirtmişti.

AA

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