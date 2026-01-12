Bebek Otel'de yıkım başlatıldı
İstanbul boğazında yer alan ve son günlerde uyuşturucu soruşturması kapsamında operasyonlarla adı gündemde olan Bebek Otel'de kaçak bölümlerin yıkımı başladı.
İstanbul Boğazı'ndaki ünlü Bebek Otel'in bulunduğu alanda Boğaz ön görünüm alanında kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen bölümlerin yıkımına başlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri sabah saatlerinde otele geldi.
Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
DHA
