Bebek sahilinde dehşet dakikaları ! Akıntıya kapıldı

Arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Bebek sahilinde denize giren 17 yaşındaki genç, akıntıya kapıldı. Gencin akıntıya kapıldığı anlar arkadaşları tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, genci arama çalışmaları dünden bu yana devam ediyor.



Alınan bilgiye göre, 17 yaşındaki Furkan Yıldırım, 17.00 saatlerinde serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte Bebek sahilinde denize girdi. Arkadaşlarıyla bir süre yüzen genç, daha sonra akıntıya kapıldı. Gencin arkadaşları kıyıya çıkmayı başarırken Furkan Yıldırım, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşlarının ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Balık adamlar gencin boğulduğu alanda arama çalışmaları başlatırken, Yıldırım’ın akıntıda sürüklendiği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ANNE, BABA, KARDEŞLER, AKRABALAR SAHİLE AKIN ETTİ

Kayıp haberinin alınmasından sonra Yıldırım’ın ailesi, yakınları ve arkadaşları Arnavutköy sahiline akın etti. Arama çalışmalarını gözyaşları içinde izleyen baba Memduh Yıldırım "Bizim devletimiz çocuğumu denizden alamıyor" diye feryat etti.

'ÜCRETLİ DALGIÇ TUTTUK'

Kayıp gencin bir yakını da olayın dün saat 16.00 sıralarında meydana geldiğini, arama çalışmalarının yetersizliğinden şikayet ederek "Bugün yeni başlıyor çalışma. Kendimiz ücretli dalgıç tuttuk, haber bekliyoruz " diye konuştu.

Sahilde, kayıp Furkan’dan iyi bir haber bekleyen kalabalık akraba ve yakın grubu arasında biri vardı ki o en acılı olanlardan biriydi. Anne Kezban Yıldırım, çevresindeki kadınlar tarafından yatıştırılmaya çalışıldı. Bugün saat 14.00 sıralarında kayıp genci bulmak için çalışmalar yeniden başlarken, dünden geriye kalan bir cep telefonu kamerası görüntüsü yürekleri dağladı.

SON ANLARI CEP TELEFONUNA KAYDEDİLDİ

3 arkadaşıyla birlikte sahile giden İmam Hatip Lisesi öğrencisi Furkan, iki arkadaşıyla denize atladığı sırada diğer arkadaşının kamerası kayıttaydı. Ortada siyah renkli şort mayosuyla denize atladı Furkan. 2 arkaşı şiddetli akıntıyla kıyıya savrulurken onun açıldığı görüldü. Görüntülerde gençlerin suya atladıkları görülürken, arkadaşların aralarında ’boğulursanız da kurtarırız’ diye şaka yaptıkları görüldü. Daha sonra Furkan Yıldırım’ın akıntıya kapıldığını fark eden arkadaşının kayıttan çıktığı görülüyor. Suya bir kaç kez batması kıyıdaki arkadaşını endişelendirdi. Denizdekilere ve çevresindekilere seslendi. O’nun seslenişi de kameraya yansıdı. Ancak bu görüntüler Furkan’ın son görüntüler oldu. 17 yaşındaki genç sularda kayboldu.