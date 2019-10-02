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  4. 02 Ekim 2019 16:53

Belediye Başkan Yardımcısı rehin alındı !

Bursa'nın Gemlik ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk, isminin Sinan B., olduğu öğrenilen kişi tarafindan makam odasında silahla rehin alındı. Belediye personeli dışarıya çıkartılarak binaya çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sinan B. ikna edilerek gözaltına alındı.

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Şentürk, silahlı bir saldırgan tarafından rehin alındı. O esnada makamında bulunan Belediye Başkanı Uğur Sertaslan yardımcısının kapısını kırıp içeri girdi ve yardımcısını kurtardı. Belediyede yaşanan panik sebebiyle fenalık geçiren 3 çalışan için ambulans çağrıldı.

Alınan bilgiye göre Gemlik'te daha önceden suç kaydı bulunan Sinan B. saat 16.00 sıralarında silahla imar ve inşaat işlerinden sorumlu Zeynep Serintürk'ün odasına girerek silahla rehin aldı. Durumdan haberdar olan CHP'li Belediye Başkanı Uğur Sertaslan kapıyı kırarak içeri girdiğinde zanlıyı etkisiz hale getirdi. Olay yerine ise çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler de zanlıyı kısa sürede gözaltına aldılar.

Belediyede yaşanan panik sebebiyle fenalaşan 3 çalışan için ambulans çağrıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, zanlının belediye binasına silahla nasıl girdiği, amacının ne olduğu ise araştırılıyor.

 

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