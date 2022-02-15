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Belediye başkan yardımcısına saldırı! Hastanelik oldu

Belediye başkan yardımcısına saldırı! Hastanelik oldu

Kar maskeli bir kişinin yumruklu saldırısına uğrayan Bursa'da Kestel Belediye Başkan Yardımcısı Recep Alper Çelik'in elmacık kemiği çatladı, burnu kırıldı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde belediyeye gelen Recep Alper Çelik, binaya girmek üzereyken arkadan yaklaşan bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.Aldığı yumruk darbesi sonucu yere düşen Çelik'in elmacık kemiğinde çatlak, burnunda ise kırık olduğu öğrenildi.

Yaralanan Çelik, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

 Şüpheli şahsın plakasız otomobille belediye binası önüne geldiği, burada ikinci bir kişinin direksiyonda otomobil çalışır halde beklettiği ve başkan yardımcısı Çelik'in belediyeye giriş yapacağı esnada saldırdıktan sonra otomobile binerek kaçtıkları öğrenildi.

Öte yandan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ve karısı, Kestel Belediye meclis üyeleri ve Çelik'in çalışma arkadaşları hastaneye akın etti.

Polis ekipleri olaydan sonra plakasız otomobille kaçan şüpheliyi ve aracı kullanan ikinci kişinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Etiketler Recep Alper Çelik saldırı hastane
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