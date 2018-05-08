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  4. 08 Mayıs 2018 19:23

Belediye Başkanı silahlı saldırı sonucu öldü !

Silahlı saldırıya uğrayan Niğde'nin Yeşilgöcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül hayatını kaybetti.

Belediye Başkanı silahlı saldırı sonucu öldü !
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Niğde'de silahlı saldırı sonucunda ağır yaralanan Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Niğde'de Yeşilgölcük Beldesi Belediye Başkanı Hakkı Şengül, silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şengül, kendisiyle görüşmek isteyen Serkan T. tarafından makamında tabancayla vuruldu.

Ağır yaralanan Şengül, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şengül, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırıyı gerçekleştiren zanlı, jandarma merkezine giderek teslim oldu.

Serkan T'nin, belediyede işe girme meselesi yüzünden saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

AA

silahlı saldırı , niğde , belediye başkanı
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