Belediye başkanına silahlı saldırı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinin Yeniden Refah Parti'den seçilen ancak geçtiğimiz aylarda partisinden istifa eden Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen uğradığı islahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti

Kırıkkale'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e yapılan saldırı ile ilgili Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, olayda 3 vatandaşın daha yaralandığı, şüphelinin ise polis ekiplerince yakalandığı duyuruldu.

Olay, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, bir kişi tarafından silahla vuruldu. Olayda Belediye Başkanı Şen'in yanında bulunan 3 kişi da yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından il merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan belediye başkanı Şen'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili şüpheli E.Ş. ise polis ekiplerince yakalandı.

Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner sosyal medyadan yaptığı açıklamada Şen'in hayatını kaybettiğini duyurdu: Partimizden Belediye Başkanı seçildikten sonra istifa eden Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen’in bugün yaşanan silahlı bir tartışma sonucu hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Hilmi Şen’e Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Şen partisinden istifa etmişti

31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçilen Şen, temmuz ayında partisinden istifa etmişti.

İHA