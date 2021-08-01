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  4. Belediye Başkanı'ndan halka ağlatan çağrı: ''Derhal terk edin!''

Belediye Başkanı'ndan halka ağlatan çağrı: ''Derhal terk edin!''

Milas Belediye Başkanı Av. Muhammet Tokat sosyal medyadan "Derhal Çökertme’yi terk edin" diyerek çağrıda bulundu.

Orman yangınları sürüyor. Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Çökertme mevkiindeki yangın da yayılmaya devam ediyor. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, sosyal medya heabından yangın bölgesinden video paylaştı.

Tokat paylaşımında, "Ne yazık ki tüm çabalarımıza rağmen Çökertme yanıyor. Saat oldu ne helikopter var ne uçak…Yol kapanıyor derhal Çökertme’yi terk edin…" ifadelerini kullandı.

Etiketler çökertme yangın orman yangını
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