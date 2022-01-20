Belediye Başkanı'nın danışmanına rüşvet alırken suçüstü

CHP'li Bilecik Belediye Başkanı'nın başdanışmanı rüşvet alırken suçüstü yakalandı. Zanlı gözaltına alındı.

CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in danışmanı Selçuk E. hakkında rüşvet aldığı yönünde ihbar alan polis ekipleri para alışverişinin belediyedeki ofisinde gerçekleşeceği bilgisinin ardından harekete geçti. Selçuk E., Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operayonla suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan Selçuk E.'nın kelepçeli ellerini belli olmasın diye atkıyla örttüğü görülürken, gazetecilerin "Bu iddialar doğru mu?" sorununu yanıtsız bıraktı.

Edinilen bilgiye göre Belediye Bakanı Semih Şahin’in danışmanı olan Selçuk E.’nın bina ruhsatı almak isteyen bir şahıstan ruhsat bedeli için 400 bin TL, yapımı devam eden ve tahmini 42 milyon TL bedel belirlenecek olan AVM’nin işlemlerini takip etmek için bir şahıstan 5 milyon TL istediği yönünde ihbarda bulunuldu.

AVM’nin işlemlerini takip etme maksatlı şahısla 200 bin dolar nakit, 130 bin dolar senet olmak üzere anlaşmaya varıldığı, para alışverişinin şüphelinin Bilecik Belediyesi'ndeki ofisinde gerçekleşeceği öğrenildi.

RÜŞVET ALIRKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Yapılan operasyon sonucunda CHP'li Bilecik Belediye Başkanı'nın başdanışmanı Selçuk E. rüşvet alırken suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan Selçuk E. emniyete götürdü. Selçuk E.’nın kelepçeli ellerini belli olmasın diye atkıyla örttüğü görülürken, gazetecilerin "Bu iddialar doğru mu?" sorununu yanıtsız bıraktı. (İHA-DHA)