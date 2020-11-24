Belediye başkanının evine silahlı saldırı

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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çiçekpınar Belediye Başkanı Memiş Kaynak'ın yaşadığı Çördük Mahallesi'nde gece hareketli saatler yaşandı.
MHP'li Kaynak'ın evine silahla ateş edildi.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Saldırıdan, belediye başkanı ve ailesi yara almadan kurtuldu.
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