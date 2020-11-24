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  4. 24 Kasım 2020 08:33

Belediye başkanının evine silahlı saldırı

Isparta Çiçekpınar Belediye Başkanı Memiş Kaynak'ın evine silahla ateş açıldı. Başkan ve ailesi saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Belediye başkanının evine silahlı saldırı
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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çiçekpınar Belediye Başkanı Memiş Kaynak'ın yaşadığı Çördük Mahallesi'nde gece hareketli saatler yaşandı. 

MHP'li Kaynak'ın evine silahla ateş edildi. 

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.  

 Saldırıdan, belediye başkanı ve ailesi yara almadan kurtuldu.

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