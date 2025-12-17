Belediye başkanının odasına dinleme cihazı yerleştirenler yakalandı

  1. Anasayfa
''Süper Vali'' olarak tanınan Recep Yazıcıoğlu'nun Tokat Belediye Başkanı olan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun makam odasında bulunan dinleme cihazıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Tokat Belediyesi’nden dün yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun Canikli Konağı’nda kullandığı makam odasında yapılan kontrollerde dinleme cihazı bulunduğu belirtildi. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Tokat Belediye Başkan Yardımcısı M.B., belediye personeli E.Y. ve Y.Y. polis tarafından gözaltına alındı. 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi. 

2 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı M.B. ile belediye personeli E.Y. ve Y.Y. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Başkan Yardımcısı M.B. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, E.Y. ve Y.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

DHA

