  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Belediye önünde silah sesleri

Belediye önünde silah sesleri: 1 yaralı

Belediye önünde silah sesleri: 1 yaralı
Güncelleme:

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde belediye binası önünde çıkan tartışmada silahla vurulan şahıs, hastanede tedavi altına alındı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesindeki belediye hizmet binası önünde bir kişi silahla vuruldu.

Olay, öğle saatlerinde, Tepebaşı Mahallesi’ndeki Kızıltepe Belediyesi hizmet binası önünde yaşandı.

K.A. ile ismi öğrenilmeyen kişi, bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmada şüpheli, yanında getirdiği tabancayla K.A’ya ateş etti.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanan K.A, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

K. A’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA

Etiketler Mardin kızıltepe silah tartışma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Şahan Gökbakar: ''Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlıktır'' Şahan Gökbakar: ''Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlıktır'' Bir ilimizde Tiny House'lar yasaklandı Bir ilimizde Tiny House'lar yasaklandı İran dini liderinin torunundan ''mini'' şov İran dini liderinin torunundan ''mini'' şov Şehidimizin naaşı tam 61 yıl sonra bulundu Şehidimizin naaşı tam 61 yıl sonra bulundu Kulis: AK Parti'de değişim 2 büyükşehirden başlayacak Kulis: AK Parti'de değişim 2 büyükşehirden başlayacak Uzaylılar Antalya'da Lara Sahili'ne indi Uzaylılar Antalya'da Lara Sahili'ne indi Hafsanur Sancaktutan'dan hayranlarını üzen haber Hafsanur Sancaktutan'dan hayranlarını üzen haber Ukrayna, Rusya'yı bombaladı: Ölü sayısı yükseliyor Ukrayna, Rusya'yı bombaladı: Ölü sayısı yükseliyor Türkiye'nin kanser haritası paylaşıldı: İşte kanserin en az ve en çok görüldüğü iller Türkiye'nin kanser haritası paylaşıldı: İşte kanserin en az ve en çok görüldüğü iller ''Alkol yok ki baba'' dedi; 32 bin 393 TL ceza yedi ''Alkol yok ki baba'' dedi; 32 bin 393 TL ceza yedi