Belediye önünde silah sesleri: 1 yaralı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde belediye binası önünde çıkan tartışmada silahla vurulan şahıs, hastanede tedavi altına alındı.
Mardin’in Kızıltepe ilçesindeki belediye hizmet binası önünde bir kişi silahla vuruldu.
Olay, öğle saatlerinde, Tepebaşı Mahallesi’ndeki Kızıltepe Belediyesi hizmet binası önünde yaşandı.
K.A. ile ismi öğrenilmeyen kişi, bilinmeyen nedenle tartıştı.
Tartışmada şüpheli, yanında getirdiği tabancayla K.A’ya ateş etti.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanan K.A, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
K. A’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
DHA
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