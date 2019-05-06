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  4. 06 Mayıs 2019 17:12

Belediye otobüsü altında can verdi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, sokakta oynarken özel halk otobüsünün altında kalan 3 yaşındaki minik çocuk yaşam savaşını kaybetti. Şoför gözaltına alındı.

Belediye otobüsü altında can verdi
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Kaza, Huzur Mahallesi 12. Sokak üzerinde meydana geldi. Yaşar Y.'nin (42) kullandığı 16 M 06076 plakalı halk otobüsü, sokakta oynayan Yasin Ensar Dayan'a çarpıp, altına aldı. Tekerleklerin üzerinden geçtiği çocuk, olay yerinde can verdi. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri sürücü Yaşar Y.'yi gözaltına alarak, karakola götürdü.

Yasin Ensar Dayan'ın cansız bedeni ise Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

 
 
 

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