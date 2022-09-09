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Belediye sokak köpeklerini ölüme terk etti

Belediye sokak köpeklerini ölüme terk etti

İzmir’in Bayındır ilçesinde, 250 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddialarının yargıya taşınması üzerine AKP’li belediye, sokak köpeklerini merkeze 45 kilometre uzakta bulunan orman alanına bırakıp ölüme terk etti.

İzmir’in Bayındır ilçesinde, hayvan bakımevine rehabilitasyon için alınan 250 köpeğin, ilaçla öldürüldüğü öne sürüldü. Hayvanseverlerin şikâyetleri üzerine yapılan incelemelerde köpeklerin gömüldüğü tespit edilen bölgede ölü hayvan kemiklerine rastlanırken belediye yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Cumhuriyet’ten Erman Şentürk’ün haberine göre, İzmir Barosu’nun yakından takip ettiği süreç devam ederken gündeme yeni iddialar taşındı. Hayvanseverler, Bayındır ilçe merkezine 45 dakika mesafede bulunan orman alanında belediye tarafından toplandığı ve terk edildiği tespit edilen 41 adet sokak köpeği bulduklarını açıkladı.

Cumhuriyet

Etiketler sokak köpekleri sokak köpeği ak partili belediye izmir
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