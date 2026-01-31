Belediyede rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında gönül ilişkisi ayrıntısı... Verdiği ifade olay oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik devam eden rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ile gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen belediye çalışanı genç kadının "lüks hediyelerle" ilgili verdiği ifade ortaya çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, B.G.’nin Mustafa Gökhan Böcek ile yaşadığı gönül ilişkisi ve bu süreçte edindiği lüks hediyelere ilişkin tespitlere yer verildi.

B.G., otomobilden lüks saate uzanan hediyelerle ilgili, “Kendisi bana teklifte bulunur veya haberim olmadan hediyeleri alıp getirirdi. Zengin diye sorgulamadım" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tamamlanan 702 sayfalık iddianamede, belediyede görevli mühendis B.G.’nin, Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ile yaşadığı gönül ilişkisi sürecinde edindiği mal varlığı değerlerine ilişkin tespitlere geniş yer verildi.

B.G.'nin; belediyede görev yaptığı dönemde Böcek ile duygusal ilişki yaşadığı, bu süreçte otomobil, lüks kol saati, altın bileklikler ve çok sayıda marka çantanın kendisine hediye edildiği yönündeki beyanları dosyaya girdi. Soruşturma kapsamında yapılan MASAK incelemeleri, el koyma işlemleri, ev araması ve firma yazışmalarıyla söz konusu hediyelerin edinim şeklinin ayrıntılı incelendiği kaydedildi.

PARA TRANSFERİ BULUNAMADI

İddianamede, B.G.'ye hediye edilen 34 BG 1992 plakalı marka aracın Mustafa Gökhan Böcek tarafından 46 bin dolara nakit satın alındığı tespitine yer verildi. Dosyada, Mustafa Gökhan Böcek’in banka hareketlerini gösteren MASAK verileri üzerinde kollukça yapılan incelemede, aracın satışının gerçekleştiği tarihlerde herhangi bir para transferi ya da nakit para çekim işleminin bulunmadığı belirtildi.

ARAÇ İÇİN EL KOYMA KARARI

Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı, gecikmesinde sakınca bulunan halin mevcut olduğu gerekçesiyle 6 Kasım 2025’te ‘Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkındaki kanun kapsamında araca el koyma işlemi uyguladı.

İddianamede B.G.’nin çalışma sürecine ilişkin detaylara da yer verildi. 1 Mart 2021’de Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İnsan Kaynakları A.Ş.’de göreve başladığı, 30 Aralık 2022’ye kadar aynı bölümde çalıştığı, ardından mühendis olarak görevine devam ettiği kaydedildi. 15 Mart 2023’te ise Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur kadrosuna alındığı, görev süresi boyunca Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde devam ettiği ve halen Tanıtım Şube Müdürlüğü bünyesinde mühendis olarak görev yaptığı belirtildi.

MAL BİLDİRİMİNDEN DETAYLAR

B.G.’nin teslim ettiği mal bildirim formlarının incelenmesi sonucunda, 375 bin lira bedelle edinildiği beyan edilen 34 BG 1992 plakalı araç, 23 bin 561 lira mevduat ve 40,28 gram altın hesabı bulunduğu, 85 gram altın ve bunların dışında başka mal varlığı tespiti bulunmadığı kaydedildi.

EV ARAMASI VE EL KONULAN EŞYALAR

B.G.’nin 5 Kasım 2025’te gözaltına alınması sonrası ikametinde yapılan aramada, dijital materyallere el konuldu. Yapılan incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı belirtildi. Ayrıca, Mustafa Gökhan Böcek tarafından hediye edildiği beyan edilen lüks kol saati, altın bileklik, 2 adet marka altın bileklik ve lüks marka 5 çantayı, şüphelinin kolluk görevlilerine teslim ettiği ifade edildi.

DEĞER TESPİTLERİ VE FİRMA YAZIŞMALARI

Bilekliğin piyasa değerinin 50 ila 60 bin lira aralığında olduğu, marka bilekliklerin 2021 yılında 67 bin 400 liraya satın alındığı, Kuyumcular Odası tarafından düzenlenen tutanakta, üç takının da 18 ayar altın içerdiği ve toplam maden değerinin 203 bin 821 lira olduğu kaydedildi. Lüks saate ilişkin 25 Haziran 2021’de, 10 bin avro bedelli faturanın B.G. adına düzenlendiği bilgisi dosyaya girdi.

‘GÖKHAN İLE İŞ YEMEĞİNDE TANIŞTIK’

Belediyede işe başladıktan sonra bir yemekte Mustafa Gökhan Böcek ile tanıştığını belirten B.G., “İlerleyen süreçlerde aramızda duygusal yakınlaşma oldu ve ilişkimiz başladı. 2021 yılı kasım ayı gibi kendisi ile ilişkimizi sonlandırma kararı aldık. Belediyeye işe başladıktan kısa süre sonra Gökhan Böcek ile ilişkimizin başlaması sebebiyle diğer çalışanların hakkımda yapacakları dedikoduların önüne geçmek amacıyla yaklaşık 2 hafta kadar işe gitmedim. Sonrasında ise uzun süre bu durum devam edemeyeceği için gitmek durumunda kaldım. İlişkimiz bittikten sonra kendisi ile aynı yerde bulunmak istemediğimden dolayı departmanımın değişmesini istedim. Gökhan Böcek ile almış olduğumuz bu ortak karar neticesinde Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesine geçtim" dedi.

‘ZENGİN BİRİ OLARAK BİLDİĞİM İÇİN HİÇ SORGULAMADIM’

Gökhan Böcek ile ilişkileri sırasında lüks hediyeler aldığını belirten B.G., “Kendisi bana teklifte bulunur veya haberim olmadan hediyeleri alıp getirirdi. İlk olarak 5-6 çanta almıştı. Bu çantaların bir kısmı İstanbul’da birlikte bakıp beğendiğimiz çantalar, bir kısmı ise kendisinin alıp getirdiği çantalardan oluşmaktadır. Doğum günümde pırlanta olduğunu söylediği bilekliği de kendisi getirmişti. Yine birlikte lüks saat mağazasından beğendiğim marka saati de Gökhan bana almıştır. Bileklikleri de İstanbul'da lüks bir markanın mağazasından birlikte almıştık. Kullanımımda bulunan otomobili de Gökhan bana almıştır. Ben onu tanınmış ve zengin biri olarak bildiğim için bu hediyeleri nasıl ve ne şekilde aldığını hiç sorgulamadım" ifadelerini kullandı.

‘GÖKHAN’LA TANIŞTIĞIMIZDA SABİT İŞİ YOKTU’

Kendisine alınan aracın ödemesinin nasıl yapıldığını bilmediğini kaydeden B.G., “Araç o dönem 100 kilometre civarındaydı. Sıfır değildi. Gökhan bana aracın plakasını değiştirmek istediğini, isim soy isimlerimden oluşan plaka taktıracağını söyledi. Biz notere giderek imza attık, sonrasında aracın üzerinde şu an bulunan plakaya sahip oldu. Bu plakayı da kimden nasıl ve ne şekilde aldığını bilmiyorum. Gökhan’la tanıştığımız dönemde herhangi bir sabit işi yoktu. Haftada 3-4 kez belediyeye gelip giderdi. Kendisi ile birlikte Dubai’ye tatile gitmiştik. Tüm harcamalarımız Gökhan tarafından karşılanmıştır" dedi.

‘BUTİĞİN SERMAYESİNİ GÖKHAN MI KARŞILADI HATIRLAMIYORUM’

B.G. kendisine açtığı butikle ilgili, “Belediyede işe girdikten ve Gökhan Böcek ile ilişkimizin başlaması sonrasında 2021 yılı ortalarında arkadaşlarımla butik açma kararı aldık. Kişi başı yaklaşık 20 bin lira sermayeyle kurduk. Bu butik resmiyette bana aitti. Bütün iş ve işlemler benim adıma yapılmıştı. Kısa süre sonra aramızda anlaşmazlık yaşanmaya başladı. Ben de kendilerine ayrılmak istediğimi söyledim. Vermiş olduğum sermayeyi bana ödedikten sonra fiilen oradan ayrıldım. Butik için vermiş olduğum sermayeyi şu an için ben mi ödedim, yoksa Gökhan Böcek tarafından mı bana verildiğini tam olarak hatırlamıyorum" diye konuştu.

‘KABUL EDEMEYECEĞİMİ SÖYLESEM DE ISRARCI OLDU’

Herhangi bir suç unsuruna karışmadığını belirten B.G., “Ben konu ile ilgili bildiklerimi samimi olarak anlattım. Herhangi bir suç işlemedim veya suç işlenmesine aracılık etmedim. Eğer bu alınan hediyelerin ödemesi ile ilgili en ufak bir şaibe duysaydım kabul etmezdim. Hatta zaman zaman aldığı bu hediyelerin maddi açıdan yüksek meblağlı olduğunu, kabul edemeyeceğimi söylesem de kabul etmem konusunda ısrarcı olmuştur" ifadelerini kullandı.

SAVCILIĞIN HUKUKİ DEĞERLENDİRMESİ

Dosyada yapılan genel değerlendirmede, 'rüşvet', 'irtikap' gibi suçlara ilişkin somut delil elde edilemediği, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması’ suçuna ilişkin öncül suç tespitinin yapılamadığı, ‘Haksız mal edinme’ suçunun ise edinim tarihleri itibarıyla mal bildirim yükümlülüğü doğuran görev öncesinde gerçekleştiği gerekçesiyle yasal unsurlarının oluşmadığı kanaatine varıldığı belirtildi. B.G. hakkında ek takipsizlik kararı verildiği, el konulan araç, takı ve aksesuarların iade edildiği kaydedildi.

DHA