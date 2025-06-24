  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Zabıta personeli öldü, belediye başkanı yaralandı

Belediyede silah sesleri: Zabıta personeli öldü, belediye başkanı yaralandı

Belediyede silah sesleri: Zabıta personeli öldü, belediye başkanı yaralandı
Güncelleme:

Kocaeli'nin Darıca Belediyeesi'nde bir zabıta personeli, tabanca ile başına ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık kolundan yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Darıca Belediyesi'nde yaşandı. Başkan Muzaffer Bıyık ile konuşmak için belediye binasına gelen bir zabıta personeli, yanında bulunan tabancayı kafasına dayayarak ateş etti. Tabancadan çıkan kurşun, Başkan Muzaffer Bıyık'ın koluna da isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan zabıta memuru ve Muzaffer Bıyık, ilk müdahelelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Zabıta personeli, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

text-ad
Etiketler darıca belediyesi zabıta personeli
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Partili başkan komşusuna kurşun yağdırdı! AK Partili başkan komşusuna kurşun yağdırdı! Sokak ortasında ''sen misin polise, askere küfür eden'' dayağı! Sokağı savaş alanına döndü! Sokak ortasında ''sen misin polise, askere küfür eden'' dayağı! Sokağı savaş alanına döndü! Ekrem İmamoğlu'na dava üstüne dava! Ekrem İmamoğlu'na dava üstüne dava! Kılıçdaroğlu'na çok ağır eleştiri: ''Sen Erdoğan'ın CHP kayyumusun!'' Kılıçdaroğlu'na çok ağır eleştiri: ''Sen Erdoğan'ın CHP kayyumusun!'' Muharrem İnce yeniden ''baba evi CHP'ye'' katıldı! Kürsüdeki ilk mesajı dikkat çekti! Muharrem İnce yeniden ''baba evi CHP'ye'' katıldı! Kürsüdeki ilk mesajı dikkat çekti! İhracat şampiyonuydu: 69 yıllık dev şirket iflasın eşiğinde İhracat şampiyonuydu: 69 yıllık dev şirket iflasın eşiğinde İsrail-İran ateşkesi sonrası yine eller tetiğe gitti! Trump'ın sözleri olay oldu İsrail-İran ateşkesi sonrası yine eller tetiğe gitti! Trump'ın sözleri olay oldu Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu 10 yıldır mücadele verdiği hastalığını ilk kez açıkladı Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu 10 yıldır mücadele verdiği hastalığını ilk kez açıkladı Şu an karşınızda 6 yaşında bir matematik dünya şampiyonu var! Şu an karşınızda 6 yaşında bir matematik dünya şampiyonu var! Fatih Altaylı tutuklandığı anları tek tek anlattı: ''Beni getiren polisle sarıldık'' Fatih Altaylı tutuklandığı anları tek tek anlattı: ''Beni getiren polisle sarıldık''
2025 Kayısı Güzeli seçilen Zeynep Bastık mankenlere meydan okudu 2025 Kayısı Güzeli seçilen Zeynep Bastık mankenlere meydan okudu Önce kavurucu sıcaklar, ardından yağış... Termometreler 40 dereceyi gösterecek! Önce kavurucu sıcaklar, ardından yağış... Termometreler 40 dereceyi gösterecek! İstanbul'daki dinlenme tesisinde yaşandı... Bir yolcuyu döve döve otobüsten attılar! İstanbul'daki dinlenme tesisinde yaşandı... Bir yolcuyu döve döve otobüsten attılar! Kuzeninden önceki ay kaybettiğimiz Edip Akbayram hakkında skandal iddia Kuzeninden önceki ay kaybettiğimiz Edip Akbayram hakkında skandal iddia Kurtlar Vadisi efsane karakterini konu alan yapımla geri dönüyor! Kurtlar Vadisi efsane karakterini konu alan yapımla geri dönüyor! Türkiye'de satılan 2 bebek ve çocuk ürünü toplatılıyor: Listede toplam 16 ürün var! Türkiye'de satılan 2 bebek ve çocuk ürünü toplatılıyor: Listede toplam 16 ürün var! İsrail-İran savaşının bilançosu belli oldu İsrail-İran savaşının bilançosu belli oldu LGS'de ortalığı karıştıran iddia! MEB'den açıklama geldi LGS'de ortalığı karıştıran iddia! MEB'den açıklama geldi Prof. Dr. Naci Görür'den uykularımızı kaçıracak 7,0 büyüklüğünde deprem uyarısı! Prof. Dr. Naci Görür'den uykularımızı kaçıracak 7,0 büyüklüğünde deprem uyarısı!