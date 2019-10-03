Belediyedeki rehine krizinde flaş gelişme

Gece geç saatlerde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen Sinan B. Nöbetçi savcıya verdiği ifadenin ardından tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Burada hakime ifade veren zanlı tutuklanarak Bursa Cezaevine gönderildi.



ESKİ ÇALIŞAN ÇIKTI

Sinan B'nin, sözleşmeli kadroyla çalıştığı Gemlik Belediyesinden geçen yıl istifa ettiği, bugün yeniden iş istemek için geldiği belediyede, "beyaz masa" biriminde bulunanların yüksek sesle konuşmasına sinirlendiği, olayı bu nedenle gerçekleştirdiği öğrenilmişti.

Olayla alakalı soruşturma genişletilerek sürdürülüyor.

NE OLMUŞTU?

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Şentürk, silahlı bir saldırgan tarafından makam odasında rehin alınmıştı. O esnada makamında bulunan Belediye Başkanı Uğur Sertaslan yardımcısının kapısını kırıp içeri girmiş ve yardımcısını kurtarmıştı. Belediyede yaşanan panik sebebiyle fenalık geçiren 3 çalışan için de ambulans çağrılmıştı.

Olay yerine ise çok sayıda polis ekibi sevk edilirken polisler de zanlıyı kısa sürede gözaltına almıştı.

Belediye Başkan Yardımcısı rehin alındı !