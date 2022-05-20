Belediyedeki rüşvet operasyonunda 124 kişiye tutuklama talebi
Rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta ve mühendislerin de bulunduğu 160 şüpheliden 124’ü tutuklanması talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta ve mühendislerin de bulunduğu 160 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Polis otobüslerine bindirilen şüpheliler, Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. İtirafçı olmayı kabul eden 38 kişi de emniyetten serbest bırakıldı.
Savcılıktaki işlemlerinin ardından, aralarında 43’ü memur toplam 124 kişi “rüşvet” suçundan tutuklanması, 36 şüpheli ise adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi.
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