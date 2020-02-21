Belediyeden ihaleyi alamayınca intihara kalkıştı

Aydın'da yaşayan Hüseyin İ., iddiaya göre, işlettiği Nazilli Belediyesi'ne ait Zafer Mahallesi'ndeki Cumartesi Kapalı Pazaryeri'nde bulunan umumi tuvaletin yapılan yeni ihalesini başkasının kazanması üzerine bunalıma girdi.

“ÖLMEK İSTİYORUM” DİYE BAĞIRDI

Altıntaş Mahallesi Belediye Meydanı'ndaki 7 katlı Özkul Apartmanı'nın çatısına çıkan Hüseyin İ., "Dayanacak gücüm kalmadı, ölmek istiyorum" diye bağırmaya başladı. Çevredekiler ise durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİSLERE DİRENDİ

Polisler, çatının kenarına oturan ve yanına kimseyi yaklaştırmayan Hüseyin İ.'yi inmeye ikna etmeye çalıştı. Evli olduğu öğrenilen Hüseyin İ., polislere direnip, çatıdan inmezken, zaman zaman sarkarak, aşağıdakileri korkuttu.

Kendisine gereken desteği vereceğini söyledikleri Hüseyin İ.'yi anlık dalgınlığından yararlanıp, kolundan yakalayarak, etkisiz hale getiren polisler, çatıdan indirdi. Yarım saat süren çabanın ardından indirilen Hüseyin İ., Nazilli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Nazilli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Hüseyin İ., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.