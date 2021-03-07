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Belgrad Ormanı'nda bulduğu silahla kendini yaraladı

Belgrad Ormanı'nda bulduğu silahla kendini yaraladı

Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı inceleyen bir kişi yanlışlıkla kendini karnından vurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Dün öğle saatlerinde Sarıyer'de bulunan Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yapan Mehmet Uğur Keleş, ormanda bir silah buldu ve silahı incelemeye başladı. Keleş, bir anda silahın ateş alması üzerine karnından yaralandı. Silah sesini ve bağırma sesini duyarak olay yerine giden bir kişi, Keleş'in yerde yattığını görünce polise ve ambulansa haber verdi.

"SİLAHI İNCELEYİP KONTROL EDERKEN ATEŞ ALDI"
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri karnından yaralanan Mehmet Uğur Keleş'i ambulansa taşıdı. O sırada polise olayı anlatan Keleş, "Ormanda yürüyordum bir silah buldum. Silahı inceleyip, kontrol ederken ateş aldı. Karnımdan yaralandım" dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

"YOLDAN BİR PATLAMA SESİ GELDİ"
Belgrad Ormanı'nda doğa yürüyüşü yaptığını ve o sırada silah sesi duyduğunu söyleyen bir görgü tanığı, "Doğa yürüyüşü yapıyordum, yoldan bir patlama sesi geldi. Sesin ardından bir adamın bağırma seslerini duydum. Ardından buraya geldiğimde adamın yerde yattığını ve yaralandığını gördüm polisi ve ambulansı aradım" dedi.

DHA

Etiketler belgrad ormanı silah
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