Belgrad ormanında ölü olarak bulunan Ece'nin ölüm nedeni belli oldu

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ece G.'nin soğuğa maruziyet (hipotermi) ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği öğrenildi.

Sarıyer'deki Belgrad Ormanı'nda 2 Mart'ta yürüyüş yaptığı sırada kaybolan peyzaj mimarı E.G. ekipler tarafından 4 gün sonra ormanda bulundu.

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Maslak'taki özel hastaneye kaldırılan E.G. 7 Mart'ta hayatını kaybetti. E.G.'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda 5,5 saat süren otopsinin işlemlerinin ailesine teslim edildi.

Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminde travma veya zehirlenme bulgularına rastlanmazken, vücudundan alınan örneklerde de yabancı bir kişiye ait DNA profili bulunmadı.

Yapılan radyolojik görüntüleme ve otopsi işlemleri ile alınan örneklerin incelemesi sonucunda E.G.'in ölümünün hipotermi ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği öğrenildi. (DHA)

DHA