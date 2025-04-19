  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Belgrad ormanında ölü olarak bulunan Ece'nin ölüm nedeni belli oldu

Belgrad ormanında ölü olarak bulunan Ece'nin ölüm nedeni belli oldu

Belgrad ormanında ölü olarak bulunan Ece'nin ölüm nedeni belli oldu
Güncelleme:

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ece G.'nin soğuğa maruziyet (hipotermi) ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği öğrenildi.

Sarıyer'deki Belgrad Ormanı'nda 2 Mart'ta yürüyüş yaptığı sırada kaybolan peyzaj mimarı E.G. ekipler tarafından 4 gün sonra ormanda bulundu.

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Maslak'taki özel hastaneye kaldırılan E.G. 7 Mart'ta hayatını kaybetti. E.G.'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda 5,5 saat süren otopsinin işlemlerinin ailesine teslim edildi.

Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminde travma veya zehirlenme bulgularına rastlanmazken, vücudundan alınan örneklerde de yabancı bir kişiye ait DNA profili bulunmadı.

Yapılan radyolojik görüntüleme ve otopsi işlemleri ile alınan örneklerin incelemesi sonucunda E.G.'in ölümünün hipotermi ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği öğrenildi. (DHA)

 

DHA

text-ad
Etiketler ece ölüm nedeni belgrad ormanı hipotermi rapor adli tıp raporu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Minik Melike'yi öldürmeden önce yapmadıklarını bırakmamışlar! Minik Melike'yi öldürmeden önce yapmadıklarını bırakmamışlar! Görme engelli kadını soydular... Hırsızlardan biri bakın kim çıktı! Görme engelli kadını soydular... Hırsızlardan biri bakın kim çıktı! İstanbul'un göbeğinde kahveye kumar baskınından çıkanlara polis de inanamadı! İstanbul'un göbeğinde kahveye kumar baskınından çıkanlara polis de inanamadı! Sibel Can'a kan donduran kargo: ''Az kaldı karıcığım, geleceğim!'' Sibel Can'a kan donduran kargo: ''Az kaldı karıcığım, geleceğim!'' İstanbul'da 18 yaşındaki genç kız 4'üncü kattan düştü İstanbul'da 18 yaşındaki genç kız 4'üncü kattan düştü Sosyal medyada uygunsuz görüntülerini satan anneden alınan çocuk, tekrar geri verildi Sosyal medyada uygunsuz görüntülerini satan anneden alınan çocuk, tekrar geri verildi Hamilelik pozları olay olmuştu; Karsu anne oldu; bebeğine koyduğu isim olay oldu! Hamilelik pozları olay olmuştu; Karsu anne oldu; bebeğine koyduğu isim olay oldu! Tam bahar geldi derken... Sağanak yağışlar geri döndü! Tam bahar geldi derken... Sağanak yağışlar geri döndü! Ünlü kadın oyuncu, sosyal medya fenomeni arkadaşını bıçaklayarak öldürdü! Ünlü kadın oyuncu, sosyal medya fenomeni arkadaşını bıçaklayarak öldürdü! Ayakta teşhis ve tedaviler için 5 maddelik değişiklik yürürlükte! Ayakta teşhis ve tedaviler için 5 maddelik değişiklik yürürlükte!
Rıdvan Dilmen'den Süper Lig'i karıştıracak şampiyonluk yorumu Rıdvan Dilmen'den Süper Lig'i karıştıracak şampiyonluk yorumu Özgü Namal’dan Kızıl Goncalar dizisine vedası olay oldu Özgü Namal’dan Kızıl Goncalar dizisine vedası olay oldu Sokak ortasında dehşet kamerada: Şehir eşkıyalarından öldüresiye dayak! Sokak ortasında dehşet kamerada: Şehir eşkıyalarından öldüresiye dayak! Rasim Ozan Kütahyalı gazeteciler Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın evlerinin basılmasını istemiş! Rasim Ozan Kütahyalı gazeteciler Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın evlerinin basılmasını istemiş! ''Özel A, B, C hatta Z planımız İmamoğlu diyor ama...'' ''Özel A, B, C hatta Z planımız İmamoğlu diyor ama...'' Besim Tibuk'un ABD Başkanı Trump'a etmediği küfür kalmadı! Besim Tibuk'un ABD Başkanı Trump'a etmediği küfür kalmadı! Lisede müdür yardımcısından sınıfta tüfekli skandal! Lisede müdür yardımcısından sınıfta tüfekli skandal! Çocukların kavgasına aileler karıştı; 1 anne hayatını kaybetti Çocukların kavgasına aileler karıştı; 1 anne hayatını kaybetti Herkesin gözü önünde, eşinin yanında silahla vuruldu! Herkesin gözü önünde, eşinin yanında silahla vuruldu! İstanbul'un son yeşil cenneti Belgrad Ormanı'na her isteyen giremeyecek! İstanbul'un son yeşil cenneti Belgrad Ormanı'na her isteyen giremeyecek!