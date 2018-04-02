''Beni tanıdın mı ?'' deyip köpeği üzerine saldı !

Trabzon Kalkınma Mahallesi’nde 3 Ocak’ta bir markette alışveriş yapan Zeynep E.İ.’nin yolunu, tasmasıyla 2 köpeğini gezdiren Sinan S. kesti. İddiaya göre Sinan S., genç kadına “Beni tanıdın mı? Lokantadan kovmuştun. Numara verme meselesi yüzünden. Köpekleri sana saldırtayım mı?” diye sordu. “Hayır tanımadım” yanıtını alan Sinan S., elindeki salamı gösterdiği Dogo Argentino cinsi köpeği genç kadının üzerine saldı. Köpek, Zeynep E.İ.’nin sağ bacağını ısırdı. Ardından köpeği çekip eşofmanı yırtılan Zeynep E.İ.’ye “Sana bir eşofman alırım” diyen saldırgan, olay yerinden kaçtı.

EŞKÂL VERDİ, POLİS BULDU

Gazete Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre genç kadın, gözyaşları içinde polisi arayarak yardım istedi. Çevredekilerin Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırdığı Zeynep E.İ., polise verdiği ifadede olayı anlatıp saldırgandan şikâyetçi oldu. Zeynep E.İ., adını bilmediği saldırganı “25 yaşlarında, uzun boylu, kirli sakallı, 80 kilo ağırlığında, sarışın” şeklinde tarif etti. Polis, kısa bir araştırmanın ardından Sinan S.’yi gözaltına aldı. İddiaları reddeden Sinan S., sevk edildiği mahkemede tutuklandı. El konulan köpek de belediyeye ait barınağa teslim edildi.

TAHLİYE EDİLDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, Sinan S. hakkında ‘silahla yaralama’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istediği iddianameyi asliye ceza mahkemesine gönderdi. Mahkeme, yaklaşık 2 aydır tutuklu bulunan Sinan S.’nin, yattığı süre göz önünde tutularak tahliyesine karar verdi.