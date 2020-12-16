SON DAKİKA
VEFAT SAYISINDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR! SON 24 SAATİN KORONA TABLOSU
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 16 Aralık 2020 18:02

''Benim değil'' dedi, ceza yemekten kurtulamadı!

Samsun'da genç kadın uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yargılandığı davada 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

''Benim değil'' dedi, ceza yemekten kurtulamadı!
A+ A-

Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde ikamet eden 33 yaşındaki Cansu Ö. adlı kadın hakkında uyuşturucu ticareti suçundan dava açıldı. Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın son duruşmasına katılan ve tutuksuz olarak yargılanan Cansu Ö. kendini savunarak oturduğu apartmanın merdivenlerinde ele geçen 80 gram bonzainin kendisine ait olduğunu ancak kimseye uyuşturucu satmadığını, kendisinin uyuşturucu kullandığını ileri sürdü.

Mahkeme, Cansu Ö.'yü "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırarak kararla birlikte tutuklanmasına hükmetti.

Duruşmada polis tarafından gözaltına alınan Cansu Ö. Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

uyuşturucu , hapis , ceza , satıcı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM