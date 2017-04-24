Benzin istasyonundaki tuvalet sapığı yakalandı

Levent'teki benzin istasyonuna 5 saat önce gelip tuvalete giren Özlem Güçkan'ı cep telefonuyla kayda alan zanlı tutuklandı.

İstanbul Levent’teki bir benzin istasyonunda kadınlar tuvaletine girerek Özlem G'yi cep telefonuyla görüntülerini çeken evli ve çocuk sahibi Sedat A. güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisin takibi sonucu yakalanarak çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Sedat A.'nın benzinciye olaydan yaklaşık 5 saat önce gittiği ortaya çıktı. Beşiktaş Asayiş Büro ekipleri, benzin istasyonundaki görüntüleri izleyip mobese takibi yaparak 18 Nisan günü şüpheli Sedat A.yı Okmeydanı’nda yakaladı. Özlem G. ve olay günü genç kadına yardım etmeye çalışan taksici, polis merkezine çağrıldı.

Her ikisi de şüpheliyi teşhis etti. Sedat A. ertesi gün çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği tarafından cinsel taciz suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hürriyet'ten Burcu Purtul Acar'ın haberine göre tacizcisinin yakalanmasına çok sevinen Özlem G. şunları söyledi:

“Yakalayan polislere çok teşekkür ediyorum. Çok uğraştılar adamı bulmak için. Taksiciyle teşhis ettik. Sonra da tutuklandı. Çok ilginç bir detay öğrendim. Bu adam kadınlar tuvaletine 15 dakika girip beklemişti. Ancak benzinciye 5 saat önce gelmiş. Polis bunu söyleyince şoke oldum. Adam gelmiş, arabasında beklemiş, benzincinin marketinden alışveriş yapmış, tuvalete gitmiş. Saatlerce orada takılmış, oyalanmış. Ve kimse bu adamı fark etmemiş. İnanamadım. Sonra bu adam evli ve çocukluymuş. Arabası nakliye türü araç. Belki de nakliye işi yapıyor. Aracı da trafikten menmiş. Öğrendiğime göre aynı suçu 2013’te de işlemiş ve sabıkası varmış.”

