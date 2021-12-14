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Berberde korku dolu anlar: Tıraş olurken kalp krizi geçirdi

Adana’da bir genç berberde tıraş olurken kalp krizi geçirdi. İlk müdahaleyi berberin yaptığı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesi, Gülbahçe Mahallesi'nde geçen Cuma günü meydana geldi. Ömer K. (22), tıraş olmak için Ercan O.’nın (29) berber dükkanına geldi. K., tıraş olduğu sırada berber koltuğunda kalp krizi geçirdi. O. ve çalışanların ilk müdahalesinin ardından Ömer K. olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu anlar iş yerindeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

DÜKKANA GELİP TEŞEKKÜR ETTİ
Hastanedeki tedavisinin ardından Ömer K., yaş pasta alarak Ercan O.’nın dükkanına geldi ve teşekkür etti. Ömer K.’nın sağlığının yerinde olduğu öğrenilirken Ercan O., “Arkadaşlar bana seslendiğinde uzaktan bakınca Ömer’in düştüğünü gördüm. Tepkilerine bakınca kalp krizi olduğunu anladım. İlk müdahalenin ardından ambulans geldi. Şuan Ömer’in durumu iyi. Geçen gün de geldi pasta getirdi teşekkür için. Durumu iyi. İster istemez insan panik yapıyor, korku yaşıyor. Ancak bu tür durumlarda panik yapılacak bir şey yok. Panik yapmak kötü sonuçlar ortaya çıkarır” ifadelerini kullandı.

Etiketler ADANA KALP KRİZİ berber
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