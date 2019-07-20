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  4. 20 Temmuz 2019 00:00

Berberi ''kadına neden baktın?'' diyerek dövdüler

Adıyaman'da bir erkek kuaförü, iş yerine gelen şüpheliler tarafından saldırıya uğradı. Kuaförün saldırıya uğramasının sebebinin "kadına neden baktın?" olduğu belirtildi.

Berberi ''kadına neden baktın?'' diyerek dövdüler
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Adıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.

Olay, akşam saatlerinde Musalla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, erkek kuaförü olan Hasan Hekimoğlu, iş yerinin önünde oturduğu yanına plakası öğrenilemeyen bir otomobil yaklaştı.

Otomobilden inenler yanlarında getirdikleri sopalarla 'kadına neden baktın?' diyerek Hekimoğlu'nu darp etti.

Kanlar içinde kalan Hekimoğlu'nu görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Hekimoğlu'nu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil Servis'te tedaviye alınan Hekimoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 
Polis, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

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