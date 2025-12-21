  1. Anasayfa
Beş katlı otelde korkutan yangın: Müşteriler tahliye edildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 5 katlı bir otelde yangın çıktı. Otel kısa sürede tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi çevre yolu üzerinde bulunan Ü.Ş.'ye ait 5 katlı bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelin 5. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Yangını fark eden otel çalışanları ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, otelde konaklayan müşteriler kısa sürede tahliye edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın, alt katlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, otelin 5. katındaki odalarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını tamamlarken, yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

