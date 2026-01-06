Beş liralık cinayet! Eniştesi tarafından tüfekle öldürüldü

Manisa'nın Soma ilçesinde bir kişi, 5 liralık fiyat anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı eniştesi tarafından av tüfeğiyle öldürüldü.

Olay, bugün sabah saatlerinde Soma ilçesi Karamanlı Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre; B.C., akrabası ve aynı zamanda halasının kocası C.C.'ye ait markete gitti. C., C.C.'nin her zaman aldığı sigarayı bu kez 5 TL daha pahalı sattığını öne sürerek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada C.C., iş yerindeki av tüfeğiyle C.'ye ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği C., kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde C.'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan C.C.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA