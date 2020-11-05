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  4. 05 Kasım 2020 12:17

Beşiktaş'ta patlama: 2 işçi yaralandı

İstanbul Beşiktaş'ta cadde üzerindeki rögarda yapılan çalışma sırasında patlama meydana geldi. Patlama sonucu 1'i ağır 2 işçi yaralandı.

Beşiktaş'ta patlama: 2 işçi yaralandı
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Beşiktaş Bebek Cevdetpaşa Caddesi üzerinde bir rögar kapağı açılarak yapılan çalışma sırasında elektrik kablolarında patlama meydana geldi. 1'i ağır 2 işçi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Ağır şekilde yaralanan işçi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 




DHA

patlama , beşiktaş
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