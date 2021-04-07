  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Beşiktaş'ta silahlı saldırı! Yaralılar var

Beşiktaş'ta silahlı saldırı! Yaralılar var

Beşiktaş Kuruçeşme'de silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı. Polis, 7 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Kuruçeşme Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Bir mekanın işletmesi nedeniyle yaşanan anlaşmazlık kiracı ile mal sahibi arasında kavgaya dönüştü. Bir araçla gelen saldırganlar kurşun yağdırdı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Otomobille kaçan yaralı 3 kişi, Ortaköy'de yakalandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili toplam 7 kişi gözaltına alındığı öğrenildi.

 

Etiketler Beşiktaş silahlı saldırı saldırı silahlı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Otomobile kur zammı geldi! İşte zamlı sıfır otomobil fiyatları
Torba yasadan ''para iadesi'' çıktı!
Milletvekilleri ve danışmanları derken... Bakın şimdi de vatandaştan önce kimler aşılanacak!
Eski danışmanından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şok sözler
Çırılçıplak poz veren kadını dövmesi ele verdi!
İl il imsakiye yayımlandı! Sahur ve iftar saat kaçta ? İşte 2021 imsakiyesi...
Telefon numaranız internete sızmış olabilir! Tek tıkla öğrenin
Erol Bulut'un sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı
Bittorrent (BTT) ile Netflix anlaşması ne zaman?
Kuzey Makedonya'da ''Sedat Peker'' operasyonu: 10 polis tutuklandı