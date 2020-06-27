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  4. 27 Haziran 2020 13:02

Beton mikseri işçi servisine çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde meydana gelen kazada, beton mikseri işçi servisine çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişide yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Saltukova beldesinde meydana geldi. İnşaatı devam eden Filyos Limanı'na işçi taşıyan Özer Pamuk yönetimindeki 27 67 AYY 308 plakalı minibüse, Saltukova çevre yolunda işçi aldığı sırada aynı limana beton taşıyan E.E. yönetimindeki 34 DC 0219 mikser arkadan çarptı. Kazada, minibüs sürücüsü Özer Pamuk (27) hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan mikser şoförü E.E. ile minibüsteki 4 işçi ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

 
Özer Pamuk'un cansız bedeni, Çaycuma Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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