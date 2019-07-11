Beykoz canisi için flaş karar !

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesinde görülen duruşmaya, sanık Mehmet Ali Sadıkoğlu katılmazken avukatı hazır bulundu.

Söz verilen avukat Gamze Efsun İmren, olayda meydana gelen yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olduğunu savunarak, "Ayrıca mağdur olaya kendisinin sebebiyet verdiğini açıkça ifade etmiştir. Şikayetinden vazgeçmiştir. Müvekkilimizin beraatine karar verilmesini talep ediyoruz." dedi.

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı Müçteba Numanoğlu, esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Sanık Mehmet Ali Sadıkoğlu'nun hükümlü kadrosuyla Beykoz Belediyesinden temin edilen simit arabasında simit satarak geçimini temin ettiği, tezgahının yanında bulunan boş araziyi park yeri olarak kullanan iş yeri yetkililerinin isteği üzerine de bu alandaki araçları kontrol ettiği anlatıldı.

Suç tarihinde sanık Sadıkoğlu'nun, daha önceden tanıdığı mağdurun aracını park ettiği yerden çıkaracağı sırada yanına giderek aracını söz konusu yere bırakmamasını söylediği aktarılan mütalaada, mağdurun sanığa 'gevezelik yapma, çok konuşuyorsun' diyerek aracın çalıştırılması hususunda yardımda bulunmasını istediği belirtildi.

Mütalaada, aracın hareket ettirilmesi sonrasında sanık Sadıkoğlu'nun da arabaya indiği, mağdurun mahallede meydana gelen uyuşturucu olayına karıştığı hususunda sanığı suçladığı ifade edilerek, buna itiraz eden Sadıkoğlu'nun bıçağı mağdura uzatarak cezaevinde yattığını söyleyip 'ne yapacaksan yap' dediği anlatıldı.

Sanık Sadıkoğlu'nun mağdurun bu sırada söylediği "fistan giydireceğim" sözüne sinirlendiği bildirilen mütalaada, bıçakla mağdurun bacağına ve ayak bölgesine vurduğu ve yüzünü kestiği, 'öldürürüm, keserim' şeklinde söylemlerde bulunduğu belirtildi.

Sanık hakkında az cezaya hükmedilmiş

Eylem nedeniyle mağdurun yüzde sabit iz oluşacak şekilde basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ölçüde yaralandığı aktarılan mütalaada, sanık Sadıkoğlu'nun mağdurdan kaynaklı haksız tahrikin kendisinde oluşturduğu hiddetin etkisi ile yaralama eylemini gerçekleştirdiği ifade edildi.

Mütalaada, ilk derece mahkemesince sanık lehine sonuç doğuracak şekilde daha az cezaya hükmedilmesi nedeniyle hukuka aykırılık oluşturduğundan yerel mahkemenin verdiği kararın kaldırılarak, "haksız tahrik altında silahla kasten yaralama" suçundan hüküm kurulması, tehdit suçundan verilen beraat kararının da onanmasına karar verilmesi istendi.

Son sözleri sorulan sanık avukatı İmren, müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.

Daire, cezayı 1 ay artırdı

Davaya ilişkin kararını açıklayan ceza dairesi, sanık Mehmet Ali Sadıkoğlu hakkında Beykoz 5. asliye Ceza Mahkemesince "silahla kasten yaralama" suçundan verilen 5 yıl 6 ay 15 günlük hapis cezasının kaldırılmasına karar verdi.

Daire, sanık Sadıkoğlu'nu, mağdur Hüseyin Aktürk'e yönelik "silahla kasten yaralama" suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın eylemi nedeniyle mağdurun yüzünde sabit iz kaldığı gerekçesiyle cezayı 7 yıl 6 aya yükselten daire, Sadıkoğlu'nun eylemini haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle de 5 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Ceza dairesi, sanığın adli sicil kaydından suç işleme konusunda eğilimi bulunduğunun anlaşıldığı gerekçesiyle cezasında başkaca indirim uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.

Daire, sanık Sadıkoğlu hakkında "tehdit" suçundan verilen beraat kararının da onanmasına karar verdi.

Olayın geçmişi

Mağdur Hüseyin Aktürk, 2 Mayıs 2018'de, Beykoz Kavacık merkez mezarlığı karşısındaki boş kermes alanında park halinde bulunan aracını çıkarmak için dubaları çektiği esnada, daha önceden yaralama suçundan başka dava dosyaları da bulunan Mehmet Ali Sadıkoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğramıştı.

Olay yerinden yaralı halde kaçarak bir döviz bürosuna sığınan Hüseyin Aktürk, peşinden bıçakla gelen Mehmet Ali Sadıkoğlu'nun burada da bıçaklı saldırısına, tehditlerine ve darbına maruz kalmıştı.

Yaralanan Hüseyin Aktürk, olayın ardından hastanede tedavi altına alınırken olay yerinden kaçan Mehmet Ali Sadıkoğlu ise polis ekipleri tarafından 16 gün sonra yakalanmıştı. Sadıkoğlu, 19 Mayıs'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Sadıkoğlu'nun "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından 3 yıl 6 aydan 9 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

İlk celsede tahliye edilmişti

Sanık Mehmet Ali Sadıkoğlu, hakkında açılan dava kapsamında Beykoz 5. Asliye Ceza Mahkemesinde 7 Eylül 2018'de hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme, şikayetçi Hüseyin Aktürk'ün adli tıp raporunda, yaralanmasının yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı, vücudunda kemik kırığı bulunmadığı ve tutuklu kaldığı süreyi gerekçe göstererek, sanık Mehmet Ali Sadıkoğlu'nun tahliyesine karar vermişti.

Mahkeme, yaptığı karar duruşmasında ise sanık Sadıkoğlu'nun, "haksız tahrik altında silahla kasten yaralama" suçundan 5 yıl 6 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına, "silahlı tehdit" suçundan da beraatine hükmetmişti.

Yerel mahkemenin bu kararına Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı ile sanık Sadıkoğlu'nun avukatınca itiraz edilmişti.