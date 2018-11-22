Beykoz'da dehşet saçan sanığa tahliye

Beykoz’da park yeri nedeniyle tartıştığı oto tamircisi Hüseyin Aktürk’ü defalarca bıçaklayarak yaralayan Mehmet Ali Sadıkoğlu, "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından 9 yıl 6 aya kadar yargılandığı davanın ilk celsesinde tahliye edildi. İkinci celsede ise hakkında adli kontrol kararı uygulandı.



Beykoz’da park yeri nedeniyle tartıştığı oto tamircisi Hüseyin Aktürk’ü bıçaklayarak yaralayan Mehmet Ali Sadıkoğlu’nun "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından 3 yıl 6 aydan 9 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.



İlk celsede tahliye edildi

Beykoz 5’inci Asliye Ceza Mahkemesindeki görülen davanın ikinci celsesine tutuksuz sanık Mehmet Ali Sadıkoğlu ve avukatları katıldı. Mahkeme hakimi, sanığın davanın bir önceki celsesinde tahliye edildiğine ilişkin cezaevinden yazı geldiğini tutanağa geçirdi.

Sanık Mehmet Ali Sadıkoğlu, olayın müştekinin haksız tahrikleri sonucunda meydana geldiğini söyledi.



İkinci celsede adli kontrol kararı çıktı

Hüseyin Aktürk’ün yüz bölgesinde tarif edilen lezyonların yüzünde sabit iz oluşturup oluşturmadığının tespiti için Beykoz Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne sevk edilmesine karar veren mahkeme, 7 Eylül’de görülen ilk celsede tahliye edilen sanık Mehmet Ali Sadıkoğlu hakkında yurt dışı yasağı koyarak adli kontrol kararı verdi.



İddianameden

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Hüseyin Aktürk ile Mehmet Ali Sadıkoğlu’nun park yüzünden tartışma çıktığı, Mehmet Ali Sadıkoğlu’nun simit tezgahında bulunan bıçağı alarak araç içerisinde bulunan Hüseyin Aktürk’ü bıçakladığı, tekme ve yumruk atarak darp ettiği anlatılmıştı.

İddianamede, Hüseyin Aktürk’ün aracından inerek bir döviz bürosunda sığındığı, bir süre sonra Mehmet Ali Sadıkoğlu’nun da döviz bürosuna geldiği ve yerde yatan müştekinin kafasına elindeki bıçakla vurduğu belirtilmişti.



Mehmet Ali Sadıkoğlu’nun "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından 3 yıl 6 aydan 9 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.