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  4. 06 Ağustos 2019 15:57

Beykoz'da denize giren çocuk kayboldu

Beykoz'da denize giren 15'li yaşlarda iki arkadaş akıntıya kapıldı. Çocuklardan biri sahildekiler tarafından kurtarılırken, kaybolan diğer çocuğu bulmak için çalışma başlatıldı

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