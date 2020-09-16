  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 16 Eylül 2020 10:38

Beylikdüzü'nde sanayi sitesinde yangın paniği

İstanbul Beylikdüzü'nde sanayi sitesindeki bir iş yerinin bodrum katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

A+ A-

Yangın, saat 09.45 sıralarında sanayi sitesinin içinde bulunan 4 katlı işyerinde çıktı.  İşyerinin bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören çalışanların bildirmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.  Çalışanlar işyerinden kendi imkanlarıyla çıkarken itfaiye ekipleri, bodrum katıdaki yangını kısa sürede söndürdü.  Dumandan etkilenen bazı çalışanlara sağlık ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri, tüm işyerini saran dumanı tahliye etmek için bir süre çalışma yaptı.  Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı. 

 

DHA

yangın , sanayi sitesi , beylikdüzü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM