Beyoğlu'nda kadın turistler birbirine girdi

İstanbul Beyoğlu’nda iki kadın turist grup arasında çıkan kavgaya erkekler de karışınca ortalık adeta savaş alanına döndü. Kavga esnasında başından cam şişeyle yaralanan erkek turist kanlar içerisinde yerde kalırken, bir kadın da elinden hafif şekilde yaralandı.



Olay, saat 09.30 sıralarında Beyoğlu Mis Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Arap oldukları öne sürülen iki kadın turist grup arasında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı kavga çıktı. Kavga, erkeklerin de dahil olması üzerine büyüdü. Kavga esnasında başına cam şişeyle darbe alan 30’lu yaşlarında bir erkek turist yaralandı. Kanlar içerisinde kalan erkek turiste ilk müdahaleyi olay yerine gelen polis ekipleri yaptı. Yaralı turist daha sonra olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Bir kadın da elinden hafif şekilde yaralandı.







