Beyoğlu'nda kilisede korkutan yangın
Beyoğlu'nda Ermeni Katolik cemaatine ait bir kilisede yangın çıktı.
Beyoğlu'nda Ermeni Katolik cemaatine ait bir kilisenin yandığı ortaya çıktı. Metruk halde bulunan Hisus Pirgiç Ermeni Katolik Kilisesi iki kişinin mahsur kaldığı iddia edildi.
Yangına, Fatih, Şişli ve Beyoğlu itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği öğrenildi.
Yangında 4 kişi kurtarılırken 2 kişinin kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.
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