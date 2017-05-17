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  4. 17 Mayıs 2017 10:14

Beyoğlu'nda polise silahlı saldırı

Beyoğlu'nda polis ekibinin bulunduğu zırhlı araca ateş açıldı. Araca 3 kurşunun isabet ettiği olayın ardından saldırgan ya da saldırganlar yaya olarak kaçtı.

Beyoğlu'nda polise silahlı saldırı
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Beyoğlu’nda devriye görevini yerine getiren zırhlı polis aracına kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
Beyoğlu, Örnektepe Mahallesi, Etibank Caddesi üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 02.00 sıralarında Örnektepe Mahallesinde devriye görevi yapan 'Akrep' adlı zırhlı polis aracına kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı.

Açılan ateş sonucunda 3 kurşun zırhlı araca isabet ederken şans eseri görevli polis memurları saldırıyı yara almadan atlattı. Silahlı saldırının ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı özel timler bölgeye gelirken çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

Güvenlik önlemlerinin ardından saldırının gerçekleştiği noktada olay yeri çalışmaları yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda 'Akrep' adı verilen araca 3 kurşunun isabet ettiği tespit edilirken, ekip otosunun kurşun geçirmez özelliği nedeniyle memurların saldırıyı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatılırken, bölgedeki güvenlik önlemleri sürüyor.
 

AA

polis , beyoğlu , silahlı saldırı