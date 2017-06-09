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  4. 09 Haziran 2017 20:23

Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 3 yaralı

Beyoğlu'nda oto tamirhanesine yapılan silahlı saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 3 yaralı
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Beyoğlu'nda oto tamirhanesine düzenlenen silahlı  saldırıda, biri ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Fitil Sokak'ta bulunan oto  tamirhanesine gelen 3 kişi, buradakilere silahla ateş açtı. Saldırıda, iş yeri  sahibi Ertuğrul K. ile 2 çalışan yaralandı.

 Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk  edildi. Yaralılar, Şişli Hamidiye Etfal eğitim ve Araştırma Hastanesi ile  Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Başından yaralanan iş yeri sahibinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

  Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için çalışma  başlatıldı.

AA

beyoğlu , silahlı saldırı , oto tamirhanesi